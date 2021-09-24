تفاصيل زيادة تحصينات سجن جلبوع الإسرائيلي

وضعت السلطات الإسرائيلية مخططا جديدا لزيادة تحصينات سجن جلبوع، وذلك بعد أن أثار هروب الأسرى الفلسطينيين الستة ضجة واسعة، قبل إعادة القبض عليهم مرة أخرى.

ونقلت وكالة "سوا" الإخبارية عن القناة الـ12 الإسرائيلية أن مخطط سيتكلف 37 مليون شيكل، ويستهدف منع أي محاولات فرار جديدة.

وأوضحت القناة أنه "من النتائج التي توصل إليها خبراء الهندسة والبناء من الجيش ووزارة الأمن ومصلحة السجون، تبين أن هناك مساحات فارغة تحت كل أقسام السجن، لذلك تقرر ملء كل هذه التجاويف بالباطون، باستخدام طريقة صب فريدة من نوعها طورها الجيش في إقامة العائق التحت أرضي حول قطاع غزة لتحييد الأنفاق".

ويتضمن المخطط بناء عائق تحت أرضي حول سجن جلبوع، كما سيتم تثبيت وسائل تكنولوجية وأنظمة إنذار وكشف متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء أمس الخميس، بأن الشرطة الإسرائيلية أنفقت حوالي 6 ملايين شيكل (الشيكل يساوي 0.31 دولار أمريكي) على مدار أسبوعين كاملين، ضمن جهود مطاردة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع.

وأكدت القناة العبرية أن هذه النفقات خاصة بالشرطة الإسرائيلية دون باقي الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الأخرى في البلاد، موضحة أن الشرطة أنفقت 5.5 مليون شيكل على القوات والأفراد أثناء البحث، و300 ألف شيكل لتشغيل المروحيات، و200 ألف شيكل أخرى للطعام والشراب وغيرها.

وفي السادس من الشهر الجاري تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل، عبر نفق حفروه بأدوات المطبخ، وتمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من إعادة اعتقال 4 منهم خلال الأسبوع قبل الماضي، فيما تم اعتقال الأخيرين في وقت مبكر من صباح التاسع عشر من الشهر الجاري.

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