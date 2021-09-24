لقاء روسي سعودي في نيويورك لبحث سبل التعاون بين البلدين

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، يوم أمس الخميس على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا قالت فيه: بحث الجانبان الروسي والسعودي أثناء اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والموضوعات المشتركة لصالح الدولتين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بين الدولتين الشقيقتين".

🇷🇺🇸🇦 23 сентября «на полях» #ГАООН76 С.В.Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили приоритетные вопросы поступательного наращивания взаимовыгодных российско-саудовских отношений.



🔗 https://t.co/LAB6oaCs1L#РоссияСаудовскаяАравия pic.twitter.com/XSFDBxly1K — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) September 23, 2021

وأضاف البيان: " أكد الطرفان على التسيق والتعاون ومواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين متعهدين على تحقيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين".

ويرأس لافروف الوفد الروسي، في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع، أن يلقي كلمة في المناقشة العامة للأسبوع الرفيع المستوى في 25 أيلول/سبتمبر. في الوقت الحالي، من المقرر أن يشارك في أعمال الجلسة شخصيًا، كما سيجري على هامش الجلسة، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء أجانب.