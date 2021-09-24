أردوغان: تركيا تنتظر نهجا مختلفا من روسيا بشأن سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة أنه يتوقع "نهجا مختلفا من روسيا بشأن سوريا، وذلك قبيل اللقاء الرسمي المعلن بين رئيسي البلدين في مدينة سوتشي في 29 سبتمبر/أيلول.

وقال أردوغان للصحفيين "لدي توقعات مختلفة عن الاجتماع مع بوتين، فالنظام السوري يشكل بالفعل تهديدا لحدودنا".

وأضاف أردوغان قائلا: "أتوقع تضامن روسيا كدولة صديقة وانتظر نهجا مختلفا تجاه سوريا".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الخميس، أنه سيناقش قرارات مهمة أثناء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.

وقال الرئيس التركي: "نولي أهمية كبيرة للمحادثات مع السيد بوتين في سوتشي في 29 سبتمبر/أيلول. لن يكون هناك وفود، وسنلتقي بشكل منفرد. سنناقش ليس فقط وضع إدلب، ولكن أيضًا الوضع في سوريا ككل، وسوف نناقش أيضا قرارات مهمة تتعلق بعلاقاتنا الثنائية".

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان يعتزمان عقد اجتماع خلال زيارة عمل يقوم بها أردوغان إلى روسيا.