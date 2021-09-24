مجلة أمريكية تقيم مهارات لافروف: "الوزير نيت" فنان بعرقلة أمريكا وأوروبا

بمناسبة وصول وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة نشرت مجلة "فوريجن بوليسي" الأمريكية مقالا عنه تحت عنوان "الوزير نيت (كلمة روسية تعني لا) يعود إلى الموقع الخاص به في منظمة الأمم المتحدة".

ويعود لافروف إلى موقعه بالأمم المتحدة ليواصل عمله في إعاقة نظرائه الغربيين عن تحقيق مصالح دولهم، حسب كتّاب المقال الذين يرون أن لافروف يملك مهارة في إنجاز عمله.

وجاء في المقال، إن "وضع العراقيل أمام الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية هو نوع من الفن بالنسبة له".

ويملك لافروف مهارة أخرى تتجسد بقدرته الفريدة بإفهام أعضاء الأمم المتحدة ما تريد وترغب به موسكو.

وأشار المقال إلى أن زملاء لافروف الذين أجروا "محادثات صعبة" معه يقرون بأن مجاراة خبراته ومهاراته الدبلوماسية أمر صعب.