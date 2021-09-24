أول اتصال هاتفي بين ماكرون وجونسون بعد أزمة الغواصات

قال مكتب الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عبر الهاتف اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأبلغ جونسون ماكرون خلال الاتصال أن بريطانيا تسعى لاستعادة تعاونها الوثيق مع فرنسا، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

جاءت المحادثة الهاتفية بين الرئيسين بعد أيام فقط من الخلاف بشأن صفقة الغواصة نووية ثلاثية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأسترالية والتي أدت إلى إلغاء عقد الغواصات الفرنسيية التي كانت تنوي أستراليا الحصول عليها.

وأضاف مكتب ماكرون أن الرئيس الفرنسي رد على جونسون بأن فرنسا ستنتظر مقترحات رئيس الوزراء البريطاني لتسوية الأمر.

وتخيم حالة من الاستياء داخل الحكومة الفرنسية بعدما تخلت أستراليا عن صفقة دفاعية بقيمة 66 مليار دولار مع فرنسا، للدخول في شراكة استراتيجية ثلاثية جديدة مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبموجب الشراكة التي أطلق عليها اسم "أوكوس"، تخلت أستراليا عن شراء 12 غواصة قتالية فرنسية تعمل بالديزل، مقابل شراء غواصات أمريكية نووية.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان انسحاب أستراليا من الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر".

وتسبب إلغاء عقد الغواصات الذي تم توقيعه في عام 2016، في أزمة دبلوماسية، حيث استدعت باريس سفرائها من واشنطن وكانبيرا.