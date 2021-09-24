إطلاق شاحنات مسيرة لنقل البضائع في الولايات المتحدة

أطلقت شركة "فيديكس" أول مسار تجريبي لنقل البريد بواسطة شاحنات"Paccar" المسيرة بين مدينتي دالاس وهيوستنفي ولاية تكساس الأمريكية، قاطعة 800 كيلومترا ذهابا وإيابا.

وتأمل الشركة بتحديد الصعوبات المحتملة الشاحنات مستقلة. فإنه لا يزال غير معروف عندما انتهت الفترة التجريبية، ولكن فيديكس تعول بالفعل على إطلاق شبكة كاملة من الحركة بدون طيار بحلول نهاية عام 2023.

ويتفق العلماء والاقتصاديين والخبراء في مجال التكنولوجيات على أن مهنة سائق الشاحنة سوف تختفي بمرور الزمن مع نجاح الشاحنات المسيرة. وفقا لموقع "TechCrunch".

FedEx runs first autonomous truck delivery with Aurora and PACCAR https://t.co/N9L8Jk1LMp — SlashGear (@slashgear) September 23, 2021

يذكر أن شركتي "كاماز" وغازبروم نفط" الروسيتين أطلقتا العام الماضي مشروع مشترك لشاحنات مسيرة صممت لمساعدة عمال النفط في المستقبل على العمل في الظروف القاسية، وأن الاعتماد عليها سيجنب ورشات العمل انقطاع الإمدادات، وسيقلل من فرص الحوادث.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإنه وفي حال كانت هذه الشاحنات تسير خلف بعضها في قافلة منتظمة فإن النظام الإلكتروني للشاحنة الأولى يقوم بتقييم ومعاينة العقبات الموجودة على الطريق ويختار المسار الأنسب ويرسل تلك البيانات لأنظمة الشاحنات الأخرى لتسير خلف سابقتها في مسار محدد ودقيق.