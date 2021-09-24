إعلام: اختراق هواتف 5 وزراء فرنسيين ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي

باريس - سبوتنيك. ووفقا لمجلة "ميديا بارت" الفرنسية المتخصصة في التحقيقات، تم العثور على برمجيات "بيغاسوس" للتجسس على هواتف 5 وزراء فرنسيين في عامي 2019 و2020.

وأوضحت أنه تم التجسس على هواتف كل من وزير التربية والتعليم جان ميشيل بلانكر، وزيرة التنمية الإقليمية جاكلين غور، ووزير الزراعة جوليان دينورماندي [والذي كان يشغل منصب وزير المدن والإسكان حتى عام 2020]، والوزير المنتدب للإسكان إيمانويل فارغون [كان يشغل منصب سكرتير وزير التحول البيئي حتى عام 2020] ووزير أقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو.

وأضافت المجلة أنه تم التعرف على آثار البرنامج خلال تدقيق أجرته أجهزة الأمن الفرنسية.

وكانت قضية برنامج التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة في دول العالم بواسطة برنامح "بيغاسوس" الإسرائيلي قد أثارات ضجة إعلامية كبيرة، حيث كشفت تحقيقات صحفية أنه تم اختراق نحو 50 ألف هاتف شخصي من بينها هواتف صحفيين وسياسيين ورؤساء وملوك حول العالم.

وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعا بمجلس دفاع استثنائي خصص لقضية بيغاسوس والأمن السيبراني، وأعلن مقربون منه أنه غيّر هاتفه الشخصي ورقمه بعد نهاية الاجتماع، وأنه يتابع هذا الملف عن كثب ويأخذ هذا الأمر على محمل الجد.

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