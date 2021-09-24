غانتس: أعداؤنا يحيطون بنا وجيش إسرائيل يجب أن يبقى الأقوى في المنطقة

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على ضرورة الحفاظ على جيش بلاده كأقوى جيش في المنطقة، لمواجهة الأعداء المتربصين بها من كل اتجاه.

جاء ذلك في كلمة له تعليقا على مصادقة مجلس النواب الأمريكي على تخصيص مليار دولار إلى تل أبيب لتمويل منظومة "القبة الحديدية"، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وقال غانتس: "من الجنوب والشمال والشرق، ومن القريب والبعيد يواصل أعداؤنا محاولاتهم للإضرار بنا.. ولذلك يجب علينا مواصلة تعزيز أمننا وتعزيز تحالفاتنا مع الجاليات اليهودية ودول العالم، بالدرجة الأولى أفضل صديقة لنا الولايات المتحدة".

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس 23 سبتمبر/ أيلول، لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل من أجل تحديث منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.

وأيد مجلس النواب الأمريكي التشريع بواقع 360 صوتا مقابل اعتراض 8.

واعترض بعض الديمقراطيين الليبراليين على هذه السياسة هذا العام، مستشهدين بسقوط ضحايا فلسطينيين عندما ردت إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس الفلسطينية في مايو/أيار.

وسحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، أول أمس الثلاثاء، تمويلا عسكريا بقيمة مليار دولار لإسرائيل من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية بعد اعتراضات من الليبراليين في المجلس.

أجبر هذا الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام. وقد يمهد ذلك الطريق لخلاف آخر حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.

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