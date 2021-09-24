ماكرون: فرنسا مستعدة لمساعدة لبنان ودعمه

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن دولته ستواصل دعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وأنه سيعمل مع رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة على أجندة محددة ومشتركة.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر الإليزيه الذي قال خلاله: "فرنسا قدمت دعما للجيش اللبناني وستواصل ذلك، وفرنسا ستواصل دعمها للبنان لتخطي مشكلاته".

وأضاف ماكرون قائلا: "المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات"، مشيرا إلى أن "خارطة الطريق ليست مستحيلة لأنها إرادة اللبنانيين وفرنسا لن تترك أو تخذل لبنان في طريقه الطويل والصعب".

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "سنساعد في البنى التحتية والطاقة ودعم الشعب اللبناني وعلى لبنان أن يطلق المفاوضات الضرورية مع صندوق النقد الدولي والمضي أكثر في مكافحة الفساد والحوكمة".

وختم ماكرون بالقول: "فرنسا لن تخذل ولن تترك لبنان".

وكان الرئيس عون وقع على مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي في 10 أيلول/سبتمبر الجاري، بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/أغسطس العام الماضي.