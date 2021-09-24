أردوغان: إدارة بايدن تدعم التنظيمات الإرهابية أكثر مما كان متوقعا

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية بدعم الإرهاب، مبديا عدم رضاه على العلاقات بين بلاده وواشنطن.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة بأحد مساجد إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وقال أردوغان إن "الولايات المتحدة تدعم حاليا التنظيمات الإرهابية أكثر بكثير -وبشتى أنواع الأسلحة والعربات والمعدات- مما كان متوقعا في الوقت الذي ينبغي عليها أن تكافح تلك التنظيمات".

وكان أردوغان يشير إلى الدعم الأمريكي لتنظيم "قسد" الذراع السورية لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

وتابع الرئيس التركي "إن كانت العلاقات في الوضع غير المأمول، علينا التعبير عن ذلك، لأنني لم أشهد مثل هذه المواقف مع أي من القادة السابقين في أمريكا".

وأكد أن أنقرة مضطرة لإطلاع الرأي العام العالمي على هذه التفاصيل، خاصة عندما تقدم دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدعم الإرهاب، وفق قوله.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن "لتحتل مكانا غير ما هي عليه الآن".

للاطلاع على المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك