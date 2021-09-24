ابنة شقيق ترامب تصف نجله بأنه "أغبى أقاربها"... فيديو

شنت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوما حادا على نجله.

ووصفت ترامب ابن عمها، دونالد ترامب جونيور، بأنه "غير ذكي أبدا وضعيف"، بحسب تصريحاتها في مقابلة إذاعية عبر الإنترنت.

وقالت ماري ترامب التي تعمل كعالمة نفس، خلال مقابلة أجريت معها يوم الأربعاء الماضي، إنها سُئلت عمن هو أغبى شخص، وكانت إجابتها إنه ابن عمها، دونالد ترامب جونيور.

وأضافت ترامب أن ابن عمها قام والده بـ"تركه في التراب"، بحسب تعبيرها، وذلك لأنه يفضل ابنته إيفانكا.

وتابعت ماري ترامب عن ابن عمها:

"ورغم ذلك فهو لا يزال يحاول، أليس كذلك، أعتقد أنه مثل العديد من الأشخاص الآخرين في عائلتي، ليس لديه جوهر أو أيديولوجية أو معتقدات".

كما قالت ترامب في مقابلتها أنه "نظرا لأن دونالد ترامب جونيور هو الابن الأكبر في عائلته، فقد وُلد مع توقعات بأن يسير على خطى والده ويتفوق عليه، لكنه لم يفعل ذلك".

ولم يسلم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من هجوم ابنة شقيقه في مقابلتها الإذاعية، إذ وصفته بأنه "أضعف شخص على هذا الكوكب".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أقام دعوى قضائية ضد ابنة شقيقه، ماري ترامب، لنشرها كتابا تنتقده فيه، وتكشف فيه العديد من سمات شخصيته.

وكانت ماري ترامب، ابنة شقيق ترامب، من أشد المنتقدين لعمها الرئيس الأمريكي السابق وأبنائه، ووجهت انتقادات له ووصفته بـ"الفاشي"، ودعت إلى الزج به في السجن.

​وحقق كتاب ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حمل عنوان "الكثير جدا وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل فى العالم"، مبيعات هائلة في اليوم الأول لطرحه في الأسواق، العام الماضي.