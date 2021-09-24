أمريكا ترسل مبعوثا إلى السودان وتحذر من "عواقب خطيرة" بعد محاولة الانقلاب

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، من "العواقب الخطيرة" لتقويض روح الإعلان الدستوري للسودان والمعايير المتفق عليها من قبل عسكريين.

وقال سوليفان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن "أي محاولة من جانب عسكريين لتقويض روح الإعلان الدستوري للسودان والمعايير المتفق عليها ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان وعلى المساعدات المزمعة"، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن أن جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص سيتوجه إلى السودان الأسبوع القادم للتأكيد على الدعم الأمريكي لهذا البلد بعد محاولة الانقلاب.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 22 ضابطا لمشاركتهم في الانقلاب.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في بيان أن الذي قاد محاولة الانقلاب هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان (بكراوي)، بمعاونة 22 ضابطا آخرين.

وأظهرت التحريات والتحقيقات الأولية حول المحاولة الانقلابية أنها كانت تستهدف الاستيلاء على السلطة في السودان و"تقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية".

وقال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن "انشغال السياسيين بالصراع على المناصب كان سببا في محاولات الانقلابات العديدة خلال الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن السودان تعرض لمحاولات انقلاب عسكرية عدة خلال الفترة الماضية.

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