أمريكا تندد بخطط طالبان لإعادة العمل بعقوبات الإعدام وقطع الأطراف

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن تندد بأشد العبارات بتصريحات لمسؤول في حركة طالبان قال فيها إن الحركة ستعيد العمل بالإعدام وقطع الأطراف كعقوبات في أفغانستان.

وأضاف برايس، ردا على تصريحات الملا نور الدين ترابي القيادي في الحركة لوكالة أسوشيتد برس، إن تلك الأعمال ستشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

في وقت سابق، قالت ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنها تلقت تقارير موثوقة عن انتهاكات خطيرة من جانب طالبان في أفغانستان، بما في ذلك "إعدامات بإجراءات موجزة" للمدنيين وقوات الأمن الأفغانية الذين استسلموا.

وحسب "رويترز"، فلم تذكر باشليت تفاصيل عمليات القتل في خطابها أمام مجلس حقوق الإنسان، لكنها حثته على إنشاء آلية لمراقبة أعمال طالبان عن كثب.