بريطانيا تعتقل 39 من ناشطي المناخ بعد إغلاق ميناء رئيسي

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، 39 من ناشطي المناخ، بعد إغلاق ميناء رئيسي.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن محتجين بريطانيين أغلقوا ميناء دوفر، الذي يعد من أنشط موانئ الشحن في أوروبا، مؤقتا، وهو ما دفع الشرطة لإلقاء القبض على 39 شخصا منهم.

وينتمي الناشطون البريطانيون المقبوض عليهم إلى جماعة "اعزلوا بريطانيا"، وعمدوا إلى إيقاف حركة المرور من وإلى الميناء الذي يعتبر شريانا رئيسيا للتجار عبر القناة الإنجليزية.

واضطرت الشرطة لإبعاد المتظاهرين عن الطريق لإعادة الحركة مجددا إلى ميناء دوفر.

وقالت إدارة الميناء عبر تويتر إن الحركة عادت إلى طبيعتها بعد قرابة ثلاث ساعات من إعلانها عن الاحتجاج.

وقالت وزارة النقل إن المحكمة العليا وافقت اليوم الجمعة على إنذار سيتم بموجبه إيداع أعضاء الجماعة السجن إذا كرروا احتجاجات دوفر.