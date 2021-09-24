مقتل جندي فرنسي في مالي خلال معارك مع "جماعة إرهابية مسلحة"

أعلنت الرئاسة الفرنسية ليلة اليوم الجمعة مقتل جندي فرنسي في مالي " بعد معارك مع جماعة مسلحة إرهابية".

باريس - سبوتنيك. وقالت الاليزيه في بيان رسمي :"بحزن وتأثر علم رئيس الجمهورية بمقتل العريف الأول ماكسيم بلاسكو من الجوقة السابعة في سلاح الجو صباح اليوم في مالي خلال معارك مع جماعة إرهابية مسلحة".

وقالت الرئاسة إن الجندي قتل خلال تأديته لواجبه موجهة التعازي لعائلته وأصدقائه.

وأخيرا أكد الرئيس ماكرون على تصميم فرنسا على مواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل.

يبلغ تعداد قوة "برخان" العسكرية 5100 جندي فرنسي يحاربون التنظيمات الإرهابية في مالي وتشاد والنيجر ويقدمون الدعم العسكري للجيوش المحلية وللبعثة الأممية في مالي وللقوة الأفريقية المشتركة التي أُحدثت قبل ثلاث سنوات.

وتعرضت قوة برخان لانتقادات عدة مؤخرا وخرجت مظاهرات حاشدة في مالي العام الماضي مناهضة للوجود الفرنسي بمالي.

وخلال عملها بمالي فقدت قوة برخان 55 جنديا فرنسيا في هجمات مسلحة نفذت ضدها وفي حوادث مختلفة، كان أشدها وقعا حادث مقتل 13 جنديا في تصادم طائرتي هليكوبتر عسكريتين بمنطقة ليبتاكو بمالي، خلال تنفيذ عملية قتالية ضد متطرفين، نوفمبر 2019.

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