كندا تطلق سراح المديرة المالية لـ"هواوي" الصينية بعد 3 سنوات من الإقامة الجبرية

أطلقت السلطات الكندية، اليوم السبت، سراح المديرة المالية لشركة هواوي، منغ وان تشو، المحتجزة رهن الإقامة الجبرية منذ نحو ثلاثة سنوات.

موسكو - سبوتنيك. ووقع قاض كندي، اليوم، أمر إطلاق سراح المديرة المالية لشركة هواوي وذلك بعد انتهاء قضية طلب تسليمها للولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، أن بكين تعارض بشدة تسليم كندا المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منغ وان تشو إلى الولايات المتحدة، وقد قدمت إخطاراً رسميا شديد اللهجة للسلطات الكندية بهذا الصدد.

يذكر أنه تم توقيف منغ وانزو، المديرة المالية لشركة "هواوي" لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، في كندا في كانون الأول/ ديسمبر ،2018 بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

وأفرج عنها بعد ذلك بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار كندي مع الالتزام بارتداء سوار "جي بي إس" (نظام التموضع العالمي) ودفع أجر حراسها.

ويستمر الجدل بين كندا والصين حول ما إذا كان احتجاز منغ وانزهو سياسيًا أم لا. وتم اعتقال اثنين من المواطنين الكنديين في الصين، وتشتبه السلطات الكندية في أن هذا قد تم انتقامًا لاحتجاز منغ وانزهو.

وتنفي منغ ارتكاب أي مخالفة وقال والدها رين تشينغ من قبل إنها اعتقلت بدوافع سياسية.

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