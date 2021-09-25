مودي يدعو الرئيس الأمريكي لزيارة الهند

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم السبت، الرئيس الأميركي جو بايدن، لزيارة بلاده.

موسكو - سبوتنيك. وقال النائب الأول لوزير خارجية الهند هارش فاردان شرينغلا، اليوم السبت: " دعا رئيس الوزراء مودي الرئيس جو بايدن لزيارة الهند".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي."استجاب بامتنان وتقدير. ونحن بالتأكيد نتطلع إلى زيارة رئيس الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".

ونشر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا من لقائه الأول مع الرئيس جو بايدن.

وارفقها بتعليق جاء فيه: "حظيت بلقاء رائع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، إن قيادته في القضايا العالمية الحاسمة جديرة بالثناء".

ونمت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند بشكل مطرد، وتعتبر واشنطن الهند شريكا رئيسيا في جهودها لصد النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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