الصين تطلق سراح كنديين اثنين بعد إفراج كندا عن المديرة المالية لشركة "هواوي"

أفرجت السلطات الصينية، اليوم السبت، كنديين اثنين بعد الإفراج عن المديرة المالية لشركة "هواوي" منغ وانتشو المعتقلة في كندا.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن اثنين من الكنديين المسجونين، عادا إلى الوطن يوم الجمعة بعد إطلاق سراحهما.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي في أوتاوا إن الاثنين؛ الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافو، "غادرا المجال الجوي الصيني، وهما في طريقهما إلى الوطن".

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أطلقت السلطات الكندية سراح المديرة المالية لشركة هواوي، منغ وان تشو، المحتجزة رهن الإقامة الجبرية منذ نحو ثلاثة سنوات.

ووقع قاض كندي، اليوم، أمر إطلاق سراح المديرة المالية لشركة هواوي وذلك بعد انتهاء قضية طلب تسليمها للولايات المتحدة.

يذكر أنه تم توقيف منغ وانزو، المديرة المالية لشركة "هواوي" لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، في كندا في كانون الأول/ ديسمبر ،2018 بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

وأفرج عنها بعد ذلك بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار كندي مع الالتزام بارتداء سوار "جي بي إس" (نظام التموضع العالمي) ودفع أجر حراسها.

ويستمر الجدل بين كندا والصين حول ما إذا كان احتجاز منغ وانزهو سياسيًا أم لا. وتم اعتقال اثنين من المواطنين الكنديين في الصين، وتشتبه السلطات الكندية في أن هذا قد تم انتقامًا لاحتجاز منغ وانزهو.

وتنفي منغ ارتكاب أي مخالفة وقال والدها رين تشينغ من قبل إنها اعتقلت بدوافع سياسية.

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