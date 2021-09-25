اليابان ترحب بشراكة الغواصات الأسترالية

قال مسؤول بالحكومة اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، رحب، يوم الجمعة، في قمة المجموعة الرباعية بواشنطن بإقامة شراكة ثلاثية الأسبوع الماضي لتزويد أستراليا بغواصات نووية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الشراكة الجديدة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد نوقشت في اجتماع قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة في واشنطن، قال السكرتير الصحفي للخارجية اليابانية، تومويوكي يوشيدا، للصحفيين: "رحب رئيس الوزراء سوغا بمبادرة إقامة الشراكة الأمنية التي أقامتها الدول الثلاث".

وأضاف: "تلعب (الاتفاقية) دورا هاما في إحلال السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

وأمس الجمعة، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة لقادة مجموعة "كواد" (Quad) بحضور رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان.

جاء ذلك بعد أسبوع من الإعلان عن شراكة "أوكوس" (AUKUS) العسكرية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، لمواجهة نفوذ الصين المتنامي.

ودخلت أستراليا في الشراكة الدفاعية، وأعلنت انسحابها من اتفاقية الغواصة مع الشركة الفرنسية Naval Group، التي تبلغ قيمتها 90 مليار دولار أسترالي (نحو 56 مليار يورو) ، والتي أطلق عليها اسم "عقد القرن"، على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز Barracuda.

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