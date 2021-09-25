زعماء تجمع "كواد" يتعهدون بجعل منطقة المحيطين الهادي والهندي حرة ومفتوحة

تعهد الرئيس جو بايدن وزعماء أستراليا والهند واليابان، يوم الجمعة، بالعمل معا من أجل استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ في إشارة مستترة إلى مواجهة نفوذ الصين المتزايد.

وفي أحدث جهود بايدن لتعزيز القيادة الأمريكية في مواجهة الصين الصاعدة، وافقت المجموعة الرباعية على المضي قدمًا في خطة مشتركة لتوفير لقاحات كوفيد- 19 في جميع أنحاء آسيا، وأطلقت مبادرة مناخية جديدة.

وفي بيان مشترك عقب القمة التي عقد في البيت الأبيض، قال زعماء الدول الأربع؛ الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في: "ندعم حكم القانون، وحرية الملاحة والطيران، والحل السلمي للنزاعات، والقيم الديمقراطية، ووحدة أراضي الدول".

ودون أي ذكر صريح للصين، قال الزعماء الأربعة في البيان إنهم ملتزمون، شدد البيان المشترك مرارا على ضرورة اتباع نهج يعتمد على القانون في المنطقة التي تسعى الصين لاستعراض عضلاتها فيها.

واتخذ الزعماء خطوات لتوسيع انتشار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء العالم وأبدوا ترحيبا بخطة الهند استئناف تصدير اللقاحات في أكتوبر/ تشرين الأول.

جاء ذلك بعد أسبوع من الإعلان عن شراكة "أوكوس" (AUKUS) العسكرية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، لمواجهة نفوذ الصين المتنامي.

ودخلت أستراليا في الشراكة الدفاعية، وأعلنت انسحابها من اتفاقية الغواصة مع الشركة الفرنسية Naval Group، التي تبلغ قيمتها 90 مليار دولار أسترالي (نحو 56 مليار يورو) ، والتي أطلق عليها اسم "عقد القرن"، على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز Barracuda.

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