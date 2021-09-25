صحيفة: القوات البريطانية مسؤولة عن مقتل مئات المدنيين في أفغانستان

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، عن الارتكابات غير الانسانية للجيش البريطاني خلال تواجده في أفغانستان.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن "​القوات​ البريطانية مسؤولة عن مقتل قرابة 300 مدني خلال الصراع الأفغاني"، مشيرة إلى أن تلك القوات "مرتبطة بمقتل 289 مدنيا أفغانيا، بينهم 86 طفلا، بين عامي 2006 و2013".

وأوضحت، أن ذلك وفق ​تقرير​ أصدرته منظمة "العمل على ​العنف المسلح​" (AOAV)، غير الحكومية ومقرها ​لندن​، استند إلى تجميع سجلات التعويضات في ​وزارة الدفاع البريطانية​.

وأظهرت السجلات أن "​الجيش البريطاني​ دفع إجمالي 688 ألف ​جنيه إسترليني​ (941 ألف ​دولار​) تعويضات بين 2006 و2013، وهو العام الأخير من عملياته القتالية في ​أفغانستان​".

وبحسب التقرير، دفعت القوات البريطانية متوسط ألفين و380 جنيها إسترلينيا فقط (3 آلاف و255 دولارا) تعويضا عن كل ضحية، أصغرهم كان طفلا عمره 3 سنوات.

وبيّنت الصحيفة أن "واحدة من أخطر الحوادث المدرجة في السجلات، هو منح 4 آلاف و234 جنيها إسترلينيا (5 آلاف و786 دولارا) لعائلة، بعد مقتل أربعة أطفال بالرصاص بالخطأ في حادثة وقعت في كانون الأول 2009".

فيما كانت بعض التعويضات عبارة عن مبلغ ضئيل، حيث تلقت عائلة واحدة نحو 104 جنيهات إسترلينية (142 دولارا)، في شباط 2008، تعويضا عن "حالة قتل مؤكدة وأضرار لحقت بممتلكات" في مقاطعة هلمند.