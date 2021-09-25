مصادر لـ"سبوتنيك": مقتل شخصين جراء انفجار في مدينة جلال أباد بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان

قتل شخصان وأصيب عدة أشخاص جراء انفجار لغم أرضي في سيارة تابعة لحركة طالبان، صباح اليوم السبت، بمدينة جلال أباد بولاية ننغرهار، شرقي أفغانستان.

وقالت مصارد محلية في مدينة جلال أباد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "قتل شخصان وأصيب 6 آخرين، جراء انفجار لغم أرضي، في سيارة تابعة لطالبان، بمدينة جلال أباد، في ولاية ننغرهار، شرقي أفغانستان".

وقبل أيام، أعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وبسطت حركة "طالبان" سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.