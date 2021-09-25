الفلبين تعلن موقفها من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أكد وزير خارجية ​الفلبين،​ تيودورو لوكسين، يوم أمس الجمعة على فعالية وجودة لقاح "​سبوتنيك V​" الروسي، مشيرا إلى أن هذا ​اللقاح​ آمن وليس له آثار جانبية.

ونقل موقع "urdupoint" الإخباري تصريحات الوزير الفلبيني خلال خطابه أمام ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ قال خلاله إن "بلاده بدأت في الحصول على هذا اللقاح". موضحا أنه "على سبيل المثال، يتم في مدينتي والعديد من المدن الأخرى استخدام لقاح "سبوتنيك V".

وأضاف لوكسين قائلا: "هذا اللقاح معروف بشكل جيد وهو في غاية الأمان وليس له أية عواقب جانبية"، مؤكدا أن بلاده تبدي اهتماما كبيرا بهذا اللقاح الروسي.

وفي وقت سابق، أوصت اللجنة الفلبينية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، السلطات المحلية في البلاد باستخدام ​اللقاحات​ المضادة لكوفيد منخفضة التكلفة، بما في ذلك لقاح "سبوتنيك V".