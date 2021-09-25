الدفاع الألمانية: مصر والسعودية وتركيا من أكبر عملائنا في السنوات الأخيرة

أظهرت بيانات رسمية لوزارة الدفاع الألمانية، أن أغلب صادرات الأسلحة الألمانية خلال السنوات الأربع الأخيرة كانت لمصر والسعودية وتركيا.

وحسب موقع "دويتش فيله"، كشفت وزارة الدفاع الألمانية في ردها على طلب إحاطة من البرلمان حول صادرات الأسلحة أن شركات الأسلحة الألمانية صدرت أسلحة حربية بقيمة نحو 4.5 مليار يورو.

وأضافت أن ما يقرب من ربع هذا المبلغ (1.081 مليار يورو) شكل صادرات أسلحة حربية إلى مصر فقط.

وأوضحت أن السعودية وتركيا أيضا من بين أعلى 10 دول مستوردة للأسلحة الألمانية منذ عام 2017.

ولكن لم تذكر الوزارة أنواع الأسلحة التي يتم تصديرها لأنه يمكن عبر ذلك تحديد هوية الشركات المصدرة، لذلك صنفت هذه البيانات على أنها سرية.

وتعد مصر شريكا استراتيجيا لألمانيا في المنطقة، فمصر مثلا حليف وثيق في محاولة إيجاد حل للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعد صفقة الغواصات الألمانية بين البلدين أكبر مشروع تسليح ألماني حاليا مع مصر.

وهذا بالإضافة إلى تركيا، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والسعودية التي تقود تحالفا عسكريا منذ 2015 في اليمن لدعم الحكومة الشرعية بها.

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