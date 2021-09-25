الكونغرس الأمريكي يصادق على ميزانية الدفاع

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الكونغرس الأمريكي صادق بالأغلبية على ميزانية الدفاع الوطني لسنة 2022.

وذكر موقع "usatoday" الأمريكي أن أعضاء ​مجلس النواب الأمريكي صوتوا لصالح تمرير مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والمقدر بـ768 مليار ​دولار​. وصوت 316 نائباً لصالح مشروع القانون مقابل 113 صوتوا ضده.

ويرسل مشروع القانون إلى ​مجلس الشيوخ​ للتصويت عليه، قبل أن يتم إرساله للبيت الأبيض ليوقعه الرئيس ويصبح قانونا نافذاً. وتأتي الموافقة على مشروع تفويض السنة المالية لوزارة الدفاع بالتزامن مع أزمة الانسحاب من ​أفغانستان​.

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب الأمريكي بغالبية ساحقة على مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية "​القبة الحديدية​"، بعد جدل أثير حول هذا الموضوع في بداية الأسبوع.