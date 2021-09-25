غوتيريش يشدد على وزير خارجية إثيوبيا أهمية استئناف الحوار بشأن سد النهضة بروح من التوافق

شدد الأمين العام للأم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، على أهمية استئناف الحوار بشأن سد النهضة بروح من التوافق.

وأكد غوتيريش لميكونين خلال لقائه معه، أمس الجمعة، على دعم الأمم المتحدة لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بشأن السد، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.

وشهد لقاء أنطونيو غوتيريش مع ديميكي ميكونين الوضع الداخلي في إثيوبيا، ولا سيما في تيغراي.

كما كرر الأمين العام للأم المتحدة دعوته لاتخاذ خطوات نحو السلام، وأشار إلى الحاجة إلى زيادة تيسير وصول المساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتهم، الثلاثاء الماضي، إثيوبيا بتبنيها المنهج الأحادي وفرض سياسة الأمر الواقع وأيضا التعنّت فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة" يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.

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