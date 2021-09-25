سريلانكا تسعى للحصول على نفط بسعر رخيص من دولة خليجية

أعلنت سلطات ​السريلانكية​ أنها تواجه نقصاً حاداً في العملات الأجنبية ما يؤثر على شراء​ المنتوجات النفطية خصوصا مع ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.

وذكر موقع "middleeast.in-24" أن هناك مساعي حثيثة من السلطات السيريلانكية للحصول على المنتجات النفطية من دول الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الموقع حصل تواصل بين وزير الخارجية السريلانكي غاميني لاكشمان بيريس ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ​سلطان الجابر​، على هامش اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في ​نيويورك​ للتوصل إلى اتفاق خاص.

وأوضح بيريس وفق الوزارة، أن "التحديات التي تواجهها سريلانكا حالياً من حيث ميزانيتها الخارجية بسبب جائحة كوفيد-19". وأشار البيان، إلى أن "الوزير ركز خصوصاً على حاجات البلاد النفطية وطلب الحصول على اتفاقات امتياز من الإمارات التي قالت إنها سعيدة بتقديم المساعدة".