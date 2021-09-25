"طالبان" تعلق جثث خاطفين في مدينة هرات الأفغانية

قال مسؤول حكومي محلي، اليوم السبت، إن سلطات طالبان في مدينة هرات غربي أفغانستان قتلت أربعة خاطفين مزعومين وعلقت جثثهم علنا لردع آخرين.

وقال شير أحمد عمار نائب حاكم هرات إن الرجال خطفوا رجل أعمال محليا وابنه وكانوا يعتزمون الخروج بهما من المدينة عندما رأتهم دوريات أقامت نقاط تفتيش حول المدينة.

وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار لقي فيه الأربعة حتفهم كما أصيب جندي من طالبان.

وقال: "نُقلت جثثهم إلى الميدان الرئيسي وعلقت في المدينة ليكونوا عبرة للخاطفين الآخرين".

وأضاف أنه تم إطلاق سراح المخطوفين دون إصابتهما بأذى، بحسب وكالة "رويترز".

يذكر أن نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال أمس الجمعة، إن واشنطن تندد بأشد العبارات بتصريحات لمسؤول في حركة طالبان قال فيها إن الحركة ستعيد العمل بالإعدام وقطع الأطراف كعقوبات في أفغانستان.