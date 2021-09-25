رئيس الوزراء الهولندي يقيل وزيرة الاقتصاد لانتقادها قرارات حكومية

أمستردام - سبوتنيك. جاء قرار الإقالة عقب مناقشة مطولة مع مجلس النواب.

وانتقدت الوزيرة قرارا حكوميا يطالب بتقديم أي شخص ما يفيد عدم إصابته بفيروس كورونا حتى يدخل الحانات والمقاهي والمطاعم ومنشآت الفنون والثقافة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وقال بيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون العامة الهولندية اليوم السبت، إن التصريحات الصادرة عن كيجزر، خلال مقابلة صحافية مع وكالة دي تليغراف، لا تنسجم مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي لها طابع هام.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء مارك روتييه، قرر بشكل فوري عقب التشاور مع مجلس النواب، فصل كيجزر.

وذكر البيان أنه سوف يتولى أنشطة الوزارة ستيف بلوك وزير الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ.

وكان آلاف المحتجين احتشدوا اليوم في مدينة لاهاي اعتراضا على فرض الحكومة قرارات تلزم أي شخص يبلغ من العمر 13 عاما ويرغب في دخول حانة أو مطعم إلى جانب الأماكن العامة، بتقديم ما يفيد حصوله على تطعيم مضاد لفيروس كورونا المستجد أو تحليل يفيد خلوه من الفيروس.