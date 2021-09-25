انتهاء مناورات "عاصفة المتوسط" بين تركيا و"شمال قبرص التركية"

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن الجيش التركي انتهى من إجراء مناورات "عاصفة المتوسط 2021"، الجمعة، التي أطلقتها بلاده وجمهورية شمال قبرص التركية، يوم الإثنين الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، بيانا صادر عن قيادة القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص، أن تركيا أنهت مناورات عسكرية معها، بمشاركة وحدات عسكرية مختلفة من البلدين.

وذكر البيان أن تلك المناورات أجريت من أجل تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ الجوية والقتالية، وتبادل المعلومات والخبرات، فضلا عن تحسين إمكانية التشغيل البيني.

وأكد بيان قيادة القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص أن الجيش التركي وقوات الأمن في شمال قبرص تواصل حماية حقوق ومصالح الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص شرق البحر المتوسط​​، حتى تكون ضمانا للسلام والأمن في جزيرة قبرص، وذلك تمشيا مع الضمانات الدولية واتفاقيات التحالف.

وشارك في المناورات العسكرية المشتركة، التي تقام سنويا قوات جوية وبرية وبحرية من تركيا، فضلا عن قوات من شمال قبرص، حيث أكد بيان قيادة القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص أن تلك المناورات تهدف تطوير قدرات العمل المشترك بين قوات البلدين وتبادل الخبرات.

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