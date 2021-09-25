بايدن: هل نبنى اقتصادنا للأثرياء أم من أجل الأسر العاملة؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته ستبني اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الشعب الأمريكي الذي يقوم ببناء هذه الدولة وليس من أجل الأثرياء، الذين يرى أنه يتوجب عليهم دفع "حصصهم العادلة" من الضرائب.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم السبت: "في الوقت الذي نواصل فيه استعادة نمونا الاقتصادي أصبح لدينا سؤال أساسي حول الهدف من بناء الاقتصاد الأمريكي".

وتابع: "هل سنواصل بناء اقتصاد يجعل الأثرياء أكثر ثراء، أم سنتجه إلى الأسر العاملة وإلى الشعب الذي يقوم ببناء هذه الدولة"، مضيفا: "أنا أعرف الإجابة".

ويتبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسة اقتصادية قائمة على دعم الطبقة المتوسطة وتخفيف تكاليف المعيشة عليهم، مقابل فرض ما يصفه بالحصة العادلة من الضرائب على الأثرياء.

As we continue our economic recovery, we have a fundamental question to answer:



Are we going to continue with an economy where the rich just get richer? Or are we finally going to give working families — the folks that built this country — a leg up?



I know my answer. — President Biden (@POTUS) September 25, 2021

وكانت قضية الضرائب سببا في الخلاف بين بايدن، الديمقراطي، ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس السابق، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2020.

وبينما يرى بايدن أنه يجب على الأثرياء دفع المزيد من الضرائب، كانت إدارة ترامب ترى أن تخفيف الضرائب عن الشركات الكبرى يساهم في دعم الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية.

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