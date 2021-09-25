ماكرون يتعهد بتقديم 120 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمضاعفة عدد جرعات اللقاح الواقية من فيروس كورونا المستجد التي سترسلها بلاده إلى الدول الأكثر فقرا.

وقال الرئيس الفرنسي، اليوم السبت، في مقطع فيديو أذيع خلال حفل "جلوبال سيتزين"، في باريس إن عدد الجرعات سيرتفع إلى 120 مليون جرعة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضح أن "هناك ظلم في القارات الأخرى، من الواضح أن التطعيم متأخر للغاية... ينبغي أن نسير بشكل أسرع وأكثر قوة".

وأضاف أن "فرنسا تتعهد بمضاعفة عدد الجرعات التي تقدمها.. سننتقل من 60 مليون إلى 120 مليون جرعة معروضة".

وقبل عدة أشهر أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده سوف تستثمر في زيادة إنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد في أفريقيا، للمساعدة في معالجة الفجوة في توافر الجرعات بين الدول الأفريقية والغربية.

وأوضح الرئيس الفرنسي أثناء زيارة لمركز للتطعيمات في كيغالي أن تزويد القارة باللقاح يمنع عودة ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وذكر ماكرون أن بلاده تستعد لتسليم 30 مليون جرعة لقاح لدول القارة السمراء في نهاية العام.

واعتبر أن عدم حصول كل الدول على اللقاحات يعني أن الوباء سيواصل الانتشار والتحور وتطوير سلالات جديدة، ربما قد تعود للظهور في دول قامت بتلقيح سكانها بالفعل.