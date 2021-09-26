مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات بعد خروج قطار ركاب عن مساره بولاية مونتانا الأمريكية 

لقي ثلاثة ركاب مصرعهم وأصيب عدد آخر، صباح اليوم الأحد، بعد خروج قطار ركاب عن مساره في مونتانا .

ووفقًا لمكتب مأمور مقاطعة ليبرتي لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد خروج قطار إمباير بيلدر 7/27 عن مساره في حوالي الساعة الرابعة مساء (بتوقيت المحلي).

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أصيب ما لا يقل عن 50 شخصا.

وأفادت شركة "أمتراك" للقطارات أن خمس سيارات خرجت عن مسارها وأبلغ الركاب على تويتر أن سيارتين انفصلا عن المسار بالقرب من مدينة جوبلين، بولاية مونتانا.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبحسب موقع "فلايت رادار" انتقلت مروحية إسعاف جوي نحو مكان الحادث.