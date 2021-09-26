غوتيريش يبحث مع وزير الخارجية الأرميني الوضع على طول الحدود الأذربيجانية الأرمنية

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، الوضع في إقليم قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة، في بيان اليوم الأحد: "التقى الأمين العام مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان... وناقشا الوضع على طول الحدود الأذربيجانية الأرمنية والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي والسلام الدائم"، بين البلدين.

هذا وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليمقره باغ المتنازع عليه، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.

ومن بين بنود إعلان وقف إطلاق النار، انتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ.

وتضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية.

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