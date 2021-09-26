حرس الحدود الأمريكي يحتجز 14 جنديا مكسيكيا 

قالت وزارة الخارجية المكسيكية، يوم السبت، إن عناصر من دوريات الحدود الأمريكية اعتقلوا عدة جنود مكسيكيين على الحدود يولاية تشيهواهوا المكسيكية وإل باسو بولاية تكساس.

مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال ممثل وزارة الخارجية المكسيكية أن الجنود ذهبوا في الاتجاه الخاطئ وقال للصحفيين إنه تم إطلاق سراحهم جميعًا بعد احتجازهم من قبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لعدة ساعات.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن ضباط الحدود الأمريكية احتجزوا 14 جنديا مكسيكيا في وقت مبكر من صباح السبت لعدة ساعات.

وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود لرويترز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "بعد منتصف الليلة الماضية بقليل، لاحظ ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الذين يعملون عند جسر المعبر الدولي الأمريكي في إل باسو عبور مركبتين عسكريتين مكسيكيتين الحدود ودخولهما الولايات المتحدة".

وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود في بيان لوكالة رويترز "بعد منتصف الليلة الماضية بقليل، لاحظ ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الذين يعملون عند جسر المعبر الدولي الأمريكي في إل باسو عبور مركبتين عسكريتين مكسيكيتين الحدود ودخولهما الولايات المتحدة".

وأضاف المكتب أن الجنود المكسيكيين قالوا إنهم لم يدركوا أنهم دخلوا الولايات المتحدة وأن ضباط الحدود الأمريكيين قاموا بتأمين أسلحتهم ومعداتهم من أجل "السلامة والتعامل معهم".

وقال المكتب إنه جرى الاتصال بالقيادة العسكرية المكسيكية التي وصلت بعد ذلك بوقت قصير.

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