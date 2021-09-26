ترامب: فقط مكالمة سيئة من الطبيب يمكن أن تمنعني من الترشح للانتخابات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم السبت في مقابلة مع محطة راديو "ريال أميريكاز فويس" لا يمكن منعي عن الترشح للرئاسة في عام 2024 إلا بسبب المرض.

سُئل ترامب عدة مرات عن خططه لعام 2024. ومع ذلك، لم يقدم السياسي إجابة محددة. هذه المرة طرح مقدم البرنامج السؤال بشكل مختلف. سأل عما إذا كان هناك أي سبب يمكن أن يمنع ترامب من المشاركة في الانتخابات.

وبحسب ترامب، يمكن أن تكون "مكالمة سيئة من طبيب أو شيء مشابه". في الوقت نفسه، شدد ترامب على أن صحته جيدة وأنه لا يستطيع تحمل ما "يفعلونه ببلدنا".