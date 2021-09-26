غريتا تونبرغ تشن هجوما على رئيسة وزراء نيوزيلندا... "لا تفعل شيء"

هاجمت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مؤكدة أنها "لا تبذل أي جهود" بشأن التغير المناخي.

وقالت تونبرغ في مقابلة لها مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إنها لا تستطيع أن تفكر في سياسي واحد أثار إعجابها بشأن جهوده للحماية البيئة، وذلك في تعليقها على الطريقة التي يتعامل بها قادة الحكومات في جميع أنحاء العالم مع أزمة المناخ.

وعندما سئلت إن كانت لا تعتبر رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، من بين هؤلاء القادة، أجابت تونبرغ: "إنه لمن المضحك أن يعتقد الناس أن جاسيندا أرديرن وأشخاص مثل هؤلاء هم قادة المناخ".

وأردفت الناشطة السويدية البالغة من العمر 18 عاما: "هذا يخبرك فقط بمدى ضآلة معرفة الناس بأزمة المناخ، من الواضح أن الانبعاثات لم تنخفض، وغني عن القول أن هؤلاء الناس لا يفعلون أي شيء".

وفي مقال سابق، كانت جريتا تونبرج خصت نيوزيلندا بأنها "واحدة من أسوأ الدول أداءً في زيادة الانبعاثات".

تقول حكومة نيوزيلندا إنها ملتزمة بالوصول إلى انبعاثات صفرية صافية من غازات الاحتباس الحراري وتقليل انبعاثات الميثان، بنسبة تتراوح بين 24 إلى 47 بالمئة مع حلول عام 2050.

يشار إلى أن غريتا تونبرغ حازت على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية في عام 2019.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك