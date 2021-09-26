فنانون من الخليج يشاركون في احتفالات مرور 70 عاما على تولي ملكة بريطانيا العرش

كشفت تقارير أمريكية عن تفاصيل الاحتفالات التي ستقام العام المقبل، 2022، في المملكة المتحدة، احتفالا بمرور 7 عقود على تولي ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، العرش البريطاني.

وسيقام أول حدث كبير في عام 2022 خاصة بتلك المناسبة في 12 مايو/ أيار، والذي من المقرر أن يحتفي بواحد من أعظم ما تحبه ملكة بريطانيا، وهي الخيول، من خلال تنظيم مسابقة فروسية رائعة تستمر لمدة 4 أيام في الأراضي الخاصة بقلعة وندسور، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

كما ذكرت مصادر لـ"سي إن إن" أن من بين الاحتفالات الخاصة بـ"اليوبيل البلاتيني" للملكة إليزابيث العام المقبل هو مشاركة 1000 راقص وموسيقي وأفراد من القوات المسلحة في عرض مدته 90 دقيقة لجمهور يزيد عن 4000 فرد من الجمهور كل ليلة، والذي تم طرح تذاكره يوم الأربعاء الماضي، وستخصص عائداته لجمعيات خيرية مختلفة.

وستضم العروض كذلك فنانين زائرين من سلطنة عمان ومملكة البحرين وأذربيجان وفرنسا والنرويج وسويسرا وكندا ومنطقة البحر الكاريبي والهند، كما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من فناني بوليوود، وفقا لـ"سي إن إن"

أيضا ستقود فرقة من الممثلين تُعرف باسم "ذا كوينز بلايرز" المشهد المسرحي في الاحتفالات، والتي ستحمل اسم "عدو عبر التاريخ"، وتتناول أحداث بداية من عهد الملكة إليزابيث الأولى إلى العصر الإليزابيثي الثاني الحالي.

وصرح منتج ومؤلف العرض، سيمون بروكس وارد: "سيشمل العرض الشخصيات الملونة التي سكنت ماضينا، وتحتفي بإنجازاتنا من خلال شعبنا وجهودنا في الماضي".

وقال رئيس اللجنة الاستشارية لـ"اليوبيل البلاتيني"، مايك رايك، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" إن الاحتفالات المقامة في شهر مايو 2022 ستظهر "الاحترام الكبير الذي تحظى به ملكة بريطانيا لدى مئات الملايين من الأشخاص في الكومنولث حول العالم، وكيف أنها جمعت الكومنولث معا في الكثير من الأحيان، وكيف أنها تقف في وقت محموم سياسيا بالنسبة للمملكة المتحدة".

وأعلن رايك لـ"سي إن إن" أنه سيتم بث الليلة الأخيرة من الحدث على الهواء مباشرة على محطة "آي تي في"، ثم ستكون هناك في شهر يونيو عطلة نهاية أسبوع لمدة 4 أيام، مع برنامج من الأحداث، والتي تشمل موكب وحفلات في الشوارع وحفل موسيقي في قصر باكنغهام.

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