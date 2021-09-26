طالبان تمنع سكان ولاية هلمند الأفغانية من حلق لحاهم

وقالت الحركة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، بأن المسؤولين في وزارة التوجيه الإسلامي، نصحوا في اجتماع مع ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في عاصمة الإقليم، لشقر جاه، بعدم تصفيف الشعر وحلق اللحى.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية في وقت سابق أن حركة طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان واستبدلت بها وزارة التوجيه الإسلامي (وزارة التجنيد والتوجيه والقيادة الجيدة وتحريم المكروه).