دبلوماسية بريطانية تتحدى العرب

أعلنت دبلوماسية بريطانية تحديها للعرب بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للترجمة، داعية متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى قبول التحدي لاختبار مهارتها في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

وكتبت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على "تويتر"، اليوم الأحد، إنها تدرس الترجمة في الوقت الحالي وتحاول اختبار مهارتها في الترجمة من اللغة العربية.

بمناسبة اقتراب #اليوم_العالمي_للترجمة والذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام، وأيضا بالنظر إلى دراستي للماجستير في الترجمة حاليا، أردت أن أقوم بتحدّ يتمثل في محاولة ترجمة كلمات بالعربية يصعب عادة ترجمتها إلى الانجليزية. أرسلوا لي بعضا منها وسأحاول رفع التحدي! #صباح_الخير pic.twitter.com/ogKIx36IqY — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) September 26, 2021

وتابعت: "بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للترجمة ودراستي في الترجمة، فإن أريد أن أخوض التحدي الخاص بترجمة كلمات ربما تكون ترجمتها من العربية إلى الإنجليزية صعبة".

وبعثت دياز، رسالة إلى العرب قالت فيها: "أرسلوا لي بعض من الكلمات التي ترون أنه يصعب ترجمتها إلى الإنجليزية وسأحاول خوض التحدي".

ويحل اليوم العالمي للترجمة في الـ30 من سبتمبر/ أيلول من كل عام، وتقول الأمم المتحدة إن الهدف من الاحتفال به هو تسليط الضوء على عمل المترجمين الذين يلعبون دورا مهما في التقارب بين دول العالم بصورة تنعكس إيجابا على السلام العالمي.

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