إعادة فتح مطار في جزيرة لا بالما الإسبانية بعد ثوران بركان فيها

أعلنت السلطات الإسبانية، عن إعادة تشغيل المطار في جزيرة لا بالما الإسبانية، اليوم الأحد، بعد ثوران بركان.

وكتبت سلطات المطارات الإسبانية بحسابها على موقع "تويتر" أن مطار لا بالما بدأ تشغيله مرة أخرى، بعد إغلاقه أمس السبت، بسبب سقوط كثيف للرماد البركاني، الذي غطى مدرج الطائرات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وعلى الرغم من إعادة فتح المطار، اليوم الأحد، إلا أنه لم يشهد وصول طائرات، بعدما ألغت 5 شركات طيران بالفعل رحلاتها اليومية إلى جزيرة لا بالما بسبب سحابة الرماد البركاني، الذي يشكل خطرا على محركات الطائرات.

وصرحت حكومة جزيرة لا بالما إنه "لم تقع حوادث كبيرة" مع البركان منذ أمس السبت، عندما انهار جزء من الحفرة وظهر نهر آخر من الحمم البركانية.

وسمحت السلطات لبعض سكان الجزيرة الذين تم إجلاؤهم بجمع متعلقاتهم من منازلهم، إذ استمر انفجار البركان في الزئير لكن تدفقات الحمم البركانية ظلت بطيئة.

اندلع البركان في جزيرة لا بالما في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهي جزء من جزر الكناري البركانية قبالة شمال غرب أفريقيا، ويقطنها حوالي 85 ألف شخص.

ويعد ثوران بركان شهر سبتمبر هو الأول في جزيرة لا بالما منذ عام 1971.

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