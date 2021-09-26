بريطانيا: رصدنا سفنا تنتهك العقوبات على كوريا الشمالية

أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد 26 سبتمبر/ أيلول، أنها جمعت أدلة على أن سفنا عديدة من دول مختلفة تنتهك فيما يبدو العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية والتي تحظر بيع الوقود لها.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن بريطانيا جمعت بياناتها من خلال مشاركة الفرقاطة البريطانية إتش.إم.إس ريتشموند في الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة في المنطقة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان

"ساهم نشر إتش.إم.إس ريتشموند في بحر الصين الشرقي في رصد سفن تنتهك على ما يبدو عقوبات الأمم المتحدة، كما ساهم في اقتفاء أثر سفن لم تكن معلومة في السابق لخلية تنسيق فرض العقوبات".

ولم يحدد البيان بالتفصيل الجهات التي يُعتقد أنها تنتهك العقوبات لكنه قال إنه تم رصد "سفن عديدة من جنسيات مختلفة".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة تم فرضها بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن هذه الأسلحة مقابل رفع العقوبات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مجموعة أبحاث تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في تقرير إن مهربين يشتبه بأنهم يتملصون من العقوبات على كوريا الشمالية اتجهوا إلى مخططات لخلق هويات مزيفة للسفن الخاضعة للعقوبات.