غوتيريش: بعض أزمات العالم من صنع البشر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مما وصفه بالتهديدات والانقسامات، التي تهدد العالم، مشيرا إلى أنها غير مسبوقة وأن بعضها من صنع البشر، داعيا لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمات العالمية.

وأعاد غوتيريش نشر مقتطفات من خطابه أمام الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى، الذي ينتهي غدا الاثنين.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "كانت رسالتي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الأسبوع، بسيطة".

This week at #UNGA my message was simple:



Our world has never been more threatened or divided. But I have hope.



These are problems we have created, and problems we can solve.



Humanity has shown that we are capable of great things when we join forces.



Let's get to work. pic.twitter.com/U4ok4nfWZ8 — António Guterres (@antonioguterres) September 26, 2021

وتابع: "لم يواجه عالمنا تهديدات أو انقسامات أكبر من التي نواجهها في الوقت الحالي"، مضيفا: "لكنه لا يزال لدي أمل في المستقبل".

وأوضح غوتيريش أن هناك مشاكل من صنع البشر ومشاكل يمكن للبشر أن يقوموا بحلها.

وقال غوتيريش: "يمكن للبشرية أن تحقق أشياء عظيمة إذا وجهت كل قواها لتحقيق أهداف مشتركة".

يذكر أن قادة 110 دول شاركوا في اجتماعات الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لبحث أبرز الأزمات والتحديات التي تواجه العالم.

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