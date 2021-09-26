خطة لبناء أطول شبكة نقل كهرباء في العالم بين بريطانيا ودولة عربية

تخطط بريطانيا لبناء ما يمكن أن يكون أطول رابط طاقة في العالم لنقل إمدادات إضافية من الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر مصادر متجددة في دولة عربية.

كشفت شركة "إكس لينكس"، اليوم الأحد، عن خطط لبناء مشروع تحت البحر تبلغ تكلفته 16 مليار جنيه إسترليني (21.9 مليار دولار) ويغطي مسافة 3800 كيلومتر (2360 ميلا) بين بريطانيا والمغرب، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

سوف ينقل الرابط الطاقة من 10.5 غيغاواط تولدها مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع في المغرب، وعلى عكس الروابط الأخرى في المملكة المتحدة، فإنها ستزود بريطانيا فقط.

يُنظر إلى هذه الروابط على أنها حيوية للوصول إلى الطاقة من البلدان ذات الموارد المختلفة، وتخطط المملكة المتحدة لمضاعفة قدرتها على الربط الكهربائي ثلاث مرات بحلول عام 2030.

قالت "إكس لينكس" إن الرابط يمكن أن يزود 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة، وتخطط لبدء مد الكابلات في عام 2025، وتستهدف إنهاء النصف الأول من المشروع في عام 2027 والباقي بحلول عام 2029.

أشارت الحكومة إلى الحاجة إلى بناء المزيد من القدرات المتجددة لاستبدال الغاز، والذي يكون عرضة لتقلبات الأسعار على المستوى الدولي، في حين أن أزمة الطاقة الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى إمدادات بديلة.

قال سيمون موريش، مؤسس شركة "إكس لينكس" والرئيس التنفيذي لها، في مقابلة: "نحن نتعامل مع هذا باعتباره جيلا بعيدا، لذا فإن هذا مخصص فقط لسوق الطاقة في المملكة المتحدة".

وتابع: "إنها قادمة من منطقة بها أنماط طقس مختلفة تماما وغير مرتبطة ببعضها البعض، لذا فهي توفر قدرا هائلا من المرونة لنظام الطاقة في المملكة المتحدة".

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