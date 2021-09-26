إثيوبيا تعلق أعمال سفارتها في مصر

أعلن السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، اليوم الأحد، تعليق أعمال السفارة الإثيوبية في القاهرة بداية من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال تكلي، في تصريحات مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن بلاده "قررت تعليق أعمال السفارة في القاهرة لمدة قد تراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر المقبل لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة".

وأضاف السفير الإثيوبي، أن "قرار الإغلاق لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت الحالي"، موضحا أن "مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة".

عاجل: سفارة إثيوبيا في مصر تقول إنها ستعلق أعمالها لمدة قد تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بدءا من الشهر المقبل لأسباب مالية واقتصادية — BBC Arabic - عاجل (@bbcarabicalerts) September 26, 2021

يذكر أنه منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة" يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.

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