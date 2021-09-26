بينيت يربك حراسه في مطار بن غوريون بحركة مفاجئة... فيديو

تسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إرباك واضح بين طاقم حراسه، بعد إقدامه على حركة مفاجئة في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب لدى صعوده على الطائرة التي أقلته إلى نيويورك.

ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية، مقطع فيديو يوثق انحناء مفاجئا لبينيت قبل صعوده إلى الطائرة، ليتضح أنه كان فقط يعقد رباط حذائه.

وتسبب الحدث في موجة من ردود الأفعال المنتقدة بين الإسرائيلييين، الذين تساءلوا فيما إذا كان رئيس الوزراء لا يستطيع الانتظار حتى صعوده الطائرة لعقد رباط حذائه.

ومساء أمس السبت، انطلق بينيت إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والثلاثاء الماضي، انطلقت أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأخيرة بنيويورك بحضور نحو 110 من قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء.

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