أرمين لاشيت يتعهد بتشكيل حكومة بقيادة الديمقراطيين المسيحيين في ألمانيا

تعهد مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، ببذل كل ما بوسعه لتشكيل حكومة بقيادة المسيحيين الديمقراطيين بعد الانتخابات البرلمانية في ألمانيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال لاشيت لمساعديه في مقر الحزب ببرلين، اليوم الأحد: "على أية حال، فإن نتائج الانتخابات تضع كتلة المحافظين وكل الأحزاب الديمقراطية أمام تحد.. يجب علينا التغلب على الخلافات للحفاظ على ألمانيا. بحسب التوقعات ستتشكل حكومة في ألمانيا تضم 3 أحزاب".

وتابع: "لقد تلقينا بصفتنا كتلة المحافظين الديمقراطيين المسيحيين طلبا واضحا من ناخبينا وهو التصويت للكتلة يعني التصويت ضد حكومة تقودها قوى اليسار، ولذلك علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتشكيل حكومة بقيادة الكتلة الديمقراطية المسيحية".

وبدأت الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، اليوم الأحد، وفتح نحو 60 ألف مركز اقتراع أبوابه في تمام الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي) أمام الناخبين.

ويصل عدد من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات إلى نحو 60.4 مليون مواطن، بينهم نحو 2.8 مليون مواطن ومواطنة يحق لهم المشاركة للمرة الأولى.

ويخوض إجمالي 47 حزبا الانتخابات بألمانيا، ومن المتوقع أن يدلي الكثير من الناخبين بأصواتهم في هذه الانتخابات عبر التصويت البريدي.

وتتسم هذه الانتخابات بأهمية شديدة بالنسبة لألمانيا، حيث سيتقرر من خلالها من سيخلف أنغيلا ميركل في المستشارية بعد توليها هذا المنصب لأكثر من 16 عاما.

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