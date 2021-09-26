استطلاعات تظهر تقدما طفيفا للحزب الاشتراكي الديمقراطي أمام حزب ميركل بالانتخابات

أظهرت نتائج استطلاعات الناخبين خارج صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الألمانية أمام كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة أرمين لاشيت، الذي يحظى بدعم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتولي منصب المستشار الجديد.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الاستطلاعات التي نقلها التلفزيون الألماني، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة أولاف شولتز، المرشح لتولي منصب المستشار، يتقدم في الانتخابات بنسبة 26% أمام حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة أرمين لاشيت بنسبة 24%..

ووفقا لنتائج الاستطلاعات، فإن حزب "الخضر" بقيادة ألينا بيربوك، حصد 14.5% من الأصوات، بينما جاء في المركز الرابع حزب "الديمقراطيين الأحرار" بنيلهم 12% من الأصوات، ويليهم حزب "البديل من أجل ألمانيا" بنسبة 10% من الأصوات.

وأعلن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، أن نتائج الانتخابات البرلمانية في ألمانيا لا تزال غير واضحة تماما.

وقال لاشيت المدعوم من ميركل، لتولي منصب المستشار الألماني الجديد: "هذا سباق وجها لوجه. في الوقت الحالي ليس لدينا نتائج نهائية دقيقة، ولا توجد أرقام محددة ولكن ما يمكننا قوله هو أننا لا نستطيع أن نكون راضين عن النتائج".

وأضاف "برغم من ذلك، فإن نتائج الانتخابات لا تزال غير واضحة تماما".

وقال لاشيت لمساعديه في مقر الحزب ببرلين: "على أي حال، فإن نتائج الانتخابات تضع كتلة المحافظين وكل الأحزاب الديمقراطية أمام تحد.. يجب علينا التغلب على الخلافات للحفاظ على ألمانيا. بحسب التوقعات ستتشكل حكومة في ألمانيا تضم 3 أحزاب بحسب التوقعات".

وتابع قائلا: "لقد تلقينا بصفتنا كتلة المحافظين الديمقراطيين المسيحيين طلبا واضحا من ناخبينا وهو التصويت للكتلة يعني التصويت ضد حكومة تقودها قوى اليسار، ولذلك علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتشكيل حكومة بقيادة الكتلة الديمقراطية المسيحية".

من جانبه، قال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتز، إنه سعيد بنتائج استطلاعات المقترعين الأولية، معتبرا أن تصويت الناخبين لحزبه يشير إلى رغبتهم في تغيير الحكومة وتعيينه في منصب المستشار.