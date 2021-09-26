إصابات إثر حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني

قال الحرس الثوري الإيراني إن حريقا اندلع في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة له أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وبحسب بيان للعلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في إيران، مساء اليوم الأحد، اندلع الحريق في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة لحرس الثورة في غرب طهران، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وأوضح البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أنه "بجهود رجال الإطفاء في هذا المركز تم احتواء الحريق ونقل الجرحى إلى المستشفى".

ولم يكشف البيان سبب الحريق، وكذلك لم يكشف عن ججم الأضرار التي لحقت بالمركز.

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