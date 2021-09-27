نتائج أولية تظهر تقدما طفيفا للاشتراكيين على المحافظين في انتخابات ألمانيا

أفادت مؤشرات أولية للانتخابات الألمانية، يوم الأحد، تقدما طفيفا للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الألمانية أمام كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بزعامة أرمين لاشيت.

برلين – سبوتنيك. ويحظى أرمين لاشيت بدعم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لتولي منصب المستشار الجديد.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد معالجة فرز الأصوات في أكثر من نصف الدوائر، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة أولاف شولتز، المرشح لتولي منصب المستشار، على نسبة 25.4 بالمائة، بينما حصلت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي على نسبة 25.1 بالمائة.

كما حصد حزب "الخضر" بقيادة ألينا بيربوك، وفقا للنتائج على 13.8 من الأصوات، بينما جاء في المركز الرابع حزب "الديمقراطيين الأحرار" بنتيجة 11.2 من الأصوات، ويليهم حزب "البديل من أجل ألمانيا بنسبة 10.6 بالمئة من الأصوات.

وتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة من الصعب التنبؤ بما ستتمخض عنه، حيث يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد المستشارة أنغيلا ميركل.

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